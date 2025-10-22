Политолог Лукьянов: ЕС работает над мирным планом, чтобы задобрить Трампа

«ЕС и Украина видят, что американская сторона очень хочет любым способом завершить конфликт. Трампа мало волнует, как этот конфликт закончится и что будет после его окончания, ему важен результат. И в этом контексте его раздражают обе стороны. Трамп считает, что Путин и Зеленский мешают ему получить звание миротворца, потому что продолжают стоять на своих позициях. И тут Евросоюз очень удачно решает разработать мирный план, чтобы задобрить Вашингтон», — пояснил Лукьянов.