Во время ядерной тренировки из Баренцева моря запустили ракету «Синева»

Учения проводились на фоне продолжающегося развития российских вооружённых сил и гиперзвукового оружия. На форуме «Валдай» президент Владимир Путин заявил, что у России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия помимо уже существующих «Кинжала» и «Авангарда», упомянув также ракетный комплекс «Орешник». «Мы ничего не забыли из того, что планировали. Результаты будут», — подчеркнул он.