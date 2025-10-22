СМИ: Турция одобрила трехлетний мандат на проведение трансграничных операций в Сирии и Ираке

В документе, который подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говорится о сохраняющихся террористических угрозах вдоль южных границ Турции и отсутствии прочной стабильности в регионе. В частности, отмечаются потенциальные угрозы для национальных интересов и безопасности Турции со стороны курдской группировки «Рабочая партия Курдистана» (РПК) и «элементов ИГИЛ*», пишет Türkiye Today.
Мандаты, как уточняет издание, позволяют президенту Турции определять масштабы и сроки проведения операций, включая отправку турецких вооруженных сил за границу для проведения трансграничных операций ради обеспечения национальной безопасности Турции. Кроме того, они допускают размещение иностранных вооруженных сил в Турции для достижения тех же целей, а также применение мер по устранению массовой миграции.
* ИГИЛ признана Минюстом террористической организацией и запрещена на территории РФ