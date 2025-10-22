Ричмонд
СМИ: Турция одобрила трехлетний мандат на проведение трансграничных операций в Сирии и Ираке

Парламент Турции в понедельник одобрил продление двух мандатов, разрешающих размещение турецких войск за рубежом: в Ираке и Сирии — еще на три года начиная с 30 октября, а в Ливане — на два года начиная с 31 октября. Об этом пишет турецкое издание Türkiye Today.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В документе, который подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говорится о сохраняющихся террористических угрозах вдоль южных границ Турции и отсутствии прочной стабильности в регионе. В частности, отмечаются потенциальные угрозы для национальных интересов и безопасности Турции со стороны курдской группировки «Рабочая партия Курдистана» (РПК) и «элементов ИГИЛ*», пишет Türkiye Today.

Мандаты, как уточняет издание, позволяют президенту Турции определять масштабы и сроки проведения операций, включая отправку турецких вооруженных сил за границу для проведения трансграничных операций ради обеспечения национальной безопасности Турции. Кроме того, они допускают размещение иностранных вооруженных сил в Турции для достижения тех же целей, а также применение мер по устранению массовой миграции.

* ИГИЛ признана Минюстом террористической организацией и запрещена на территории РФ

