СМИ: Турция одобрила трехлетний мандат на проведение трансграничных операций в Сирии и Ираке

Парламент Турции в понедельник одобрил продление двух мандатов, разрешающих размещение турецких войск за рубежом: в Ираке и Сирии — еще на три года начиная с 30 октября, а в Ливане — на два года начиная с 31 октября. Об этом пишет турецкое издание Türkiye Today.