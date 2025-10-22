Путин присвоил почетное звание чиновнику из Челябинской области

История Локомотивного городского округа начинается с 1963 году, когда рядом с городом Карталы, на его южной окраине, стала формироваться 59-я ракетная дивизия. Строительство жилого военного городка и стартовых площадок для размещения ракетных комплексов велось практически одновременно. Известная всему миру войсковая часть простояла на боевом посту в поселке Локомотивном ровно сорок лет: с 1965 года, который считается официальным годом ее образования, до 2005-го, когда она была полностью расформирована.