Президент говорила про Кремль, ПАС билась в овациях, Гросу стал спикером, все фракции ушли в оппозицию: Как прошло первое заседание нового парламента Молдовы

Первое заседание парламента XII созыва началось с речи старейшего депутата Зинаиды Гречаной и торжественного гимна.
Зинаида Гречанная поздравила депутатов с избранием, отметив, что они представляют волю всех граждан. Несмотря на «неполностью свободные выборы» и манипуляции, люди сделали свой выбор.
После того, как Домника Маноле завершила представление доклада КС, парламент официально начал свою работу.
Маноле сообщила депутатскому корпусу, что парламентские «выборы были организованы и проведены корректным образом, не было выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов и распределение мандатов, все кандидаты, включенные в списки, отвечают критериям для занятия поста» народного избранника.
Если так, то получается, что все эти крики, истерики, охи-вздохи и плач про российское вмешательство — дезинформация?
Затем к трибуне вышла главнокомандующая в белом — Санду.
«Я бы хотела, чтобы мы все поняли, что сможем обеспечить мир, если будем проводить внешнюю политику на стороне добра. Молдаване, которые ценят традиции и христианские ценности, должны быть на стороне мира», — заявила Санду.
Санду прерывали аплодисментами только депутаты правящей PAS.
Оппозиция смотрела на президентку со своих мест с явным отвращением.
Санду четко дала понять, что диалога с оппозицией не будет. С первого же заседания она объявила всю оппозицию — без исключения — врагами государства и «агентами Кремля», обращение с которыми будет соответствующее.
В этом смысл ее заявления.
Кстати, когда в парламенте исполняли гимн Республики Молдова, все депутаты повернулись к государственному флагу, по протоколу, кроме Майи Санду, которая осталась стоять к нему спиной.
Во время исполнения гимна Республики Молдова Санду стояла спиной к флагу. Фото: скриншот видео.
Итак…
Дойна Герман станет лидером фракции PAS в парламенте.
Вице-председателями станут Вероника Рошка, Лилиан Карп, Ион Гроза.
Должность секретаря займет Игорь Кирияк.
Кстати, среди имен 55 членов фракции ПАС Герман озвучила имена Дину Плынгэу и Стелы Макарь из Платформы DA, которые ранее заверяли, что будут независимыми депутатами.
Из Патриотического блока сформированы 2 парламентские фракции — фракция Партии социалистов и фракция Партии коммунистов.
Игорь Додон станет председателем парламентской фракции ПСРМ, в которую войдут 17 депутатов.
Замом председателя фракции ПСРМ (17 мандатов) станет Зинаида Гречаная, а секретарем формирования — Алла Дарованная.
Фракцию ПКРМ (8 мандатов) возглавит Диана Караман. Вице-председателем станет Валериу Мудук, а секретарем Андрей Годорожа.
Блок «Альтернатива» формирует единую фракцию, которую возглавит Гаик Вартанян.
Вице-председателем фракции станет Ольга Урсу, а секретарем — Лилиана Якони.
Главный арлекин парламента нового созыва Ренато Усатый станет лидером фракции «Нашей партии», Елена Грицко будет его замом, а Александр Берлинский — секретарем.
Фракцию партии «Демократия дома» в парламенте ожидаемо возглавит Василе Костюк.
Василе Тарлев, избранный по списку Патриотического блока, распавшегося в парламенте на две фракции, будет беспартийным депутатом. Он сказал, что сожалеет о том, что его коллеги приняли решение разделиться на две фракции, но подчеркнул, что уважает это решение.
Депутат пояснил, почему не вступит ни в одну парламентскую фракцию.
«Как председатель партии “Будущее Молдовы”, я не имею права вступать или становиться членом фракции другой партии. Сегодня я заявляю о своём статусе в Парламенте Республики Молдова как независимого депутата, не связанного с политическими партиями».
В парламенте был зарегистрирован проект постановления об учреждении Специальной комиссии по выбору Председателя парламента.
Очень неожиданно, главным на пост председателя законодательного органа парламента является Игорь Гросу.
Председателем Комиссии, которая занимается организацией голосования для определения спикера нового парламента была избрана депутатка ПАС Вероника Рошка. Секретарём был избран депутат «Нашей партии» Александр Берлинский.
На пост спикера парламента Молдовы претендовали двое кандидатов — Игорь Гросу от Партии действия и солидарности, контролирующей 55 голосов из 101, и Александр Стояногло от блока «Альтернатива», у которого в парламенте фракция из 8 депутатов.
Итог голосования был предрешен, Игорь Гросу был избран председателем парламента 55 голосами. За Александра Стояного проголосовали 32 депутата. Всего за пост председателя парламента проголосовали 87 депутатов.
В общем, нас ждёт ещё много интересного, запасаемся попкорном.
Кстати, работа нового Парламента Республики Молдова началась с землетрясения в Румынии, именно в тот момент, когда на трибуну вышла Санду.
Народ вспоминает, что землетрясение застигло Майю Санду врасплох и во время первого заседания парламента.
Аналогичная ситуация произошла прошлой осенью. Во время передачи в прямом эфире на Moldova 1, президент пережила стресс от землетрясения.
Совпадение или предупреждение?
