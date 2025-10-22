Президент говорила про Кремль, ПАС билась в овациях, Гросу стал спикером, все фракции ушли в оппозицию: Как прошло первое заседание нового парламента Молдовы

Василе Тарлев, избранный по списку Патриотического блока, распавшегося в парламенте на две фракции, будет беспартийным депутатом. Он сказал, что сожалеет о том, что его коллеги приняли решение разделиться на две фракции, но подчеркнул, что уважает это решение.