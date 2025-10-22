Рябков рассказал о последствиях отказа США от инициативы России по ДСНВ

Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу в феврале 2011 года сроком на 10 лет. 29 января 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ, а 3 февраля того же года это решение вступило в силу.