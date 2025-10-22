СМИ: Израиль негласно помогает Тайваню в разработке системы ПРО

Согласно статье, тайваньская система ПРО T-Dome создается по образцу израильской системы «Железный купол». Для продвижения проекта заместитель министра обороны Тайваня По Хорнхуэй тайно посетил Израиль в сентябре 2025 года.
Этот шаг, согласно изданию, соответствует стратегии Тайбэя по созданию многоуровневой обороны от потенциальных ракетных обстрелов Китая, а Израиль помогает вооружать Тайвань, основываясь на тех же технологиях, которые защитили Тель-Авив от ракетных обстрелов Ирана и йеменских хуситов.
Существующие на Тайване системы ПВО, по данным Reuters, основаны на ракетах Patriot американского производства и Sky Bow местного производства, а также на ракетах Stinger для перехвата с малой высоты. Кроме того, Тайвань разрабатывает ракету Chiang-Kong для перехвата на большой высоте.
Министр обороны Веллингтон Ку в пятницу пояснил, что в T-Dome предусмотрен более эффективный интегрированный механизм «датчик-стрелок», который позволит оперативнее реагировать на вражеские цели и повысить уровень поражения.
Отмечается, что такой подход сделает вооруженные силы Тайваня, которые намного меньше, чем у Китая, маневренными и способными нанести более мощный и целенаправленный удар.
Ни Тайвань, ни Израиль не подтвердили информацию Intelligence Online. Однако эксперты считают, что если она окажется достоверной, то это можно считать «геополитическим землетрясением»: эти действия Израиля рискуют еще глубже втянуть его в американо-китайскую холодную войну, от которой он до сих пор пытался уклониться.