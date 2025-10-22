СМИ: Израиль негласно помогает Тайваню в разработке системы ПРО

Ни Тайвань, ни Израиль не подтвердили информацию Intelligence Online. Однако эксперты считают, что если она окажется достоверной, то это можно считать «геополитическим землетрясением»: эти действия Израиля рискуют еще глубже втянуть его в американо-китайскую холодную войну, от которой он до сих пор пытался уклониться.