СМИ: Израиль негласно помогает Тайваню в разработке системы ПРО

Президент Тайваня Лай Циндэ в пятницу представил многоуровневую систему противоракетной обороны T-Dome, которая является частью средств для сдерживания Китая. С разработкой T-Dome Тайваню тайно помогает Израиль, утверждает интернет-издание Intelligence Online.

Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, тайваньская система ПРО T-Dome создается по образцу израильской системы «Железный купол». Для продвижения проекта заместитель министра обороны Тайваня По Хорнхуэй тайно посетил Израиль в сентябре 2025 года.

Сотрудничество двух стран предполагает передачу радарных и ракетных технологий, аналогичных израильским системам EL/M-2084 Green Pine и Arrow-2, говорится в статье.

Этот шаг, согласно изданию, соответствует стратегии Тайбэя по созданию многоуровневой обороны от потенциальных ракетных обстрелов Китая, а Израиль помогает вооружать Тайвань, основываясь на тех же технологиях, которые защитили Тель-Авив от ракетных обстрелов Ирана и йеменских хуситов.

Существующие на Тайване системы ПВО, по данным Reuters, основаны на ракетах Patriot американского производства и Sky Bow местного производства, а также на ракетах Stinger для перехвата с малой высоты. Кроме того, Тайвань разрабатывает ракету Chiang-Kong для перехвата на большой высоте.

Министр обороны Веллингтон Ку в пятницу пояснил, что в T-Dome предусмотрен более эффективный интегрированный механизм «датчик-стрелок», который позволит оперативнее реагировать на вражеские цели и повысить уровень поражения.

По словам Ку, T-Dome вписывается в асимметричный подход Тайваня к ведению войны.

Отмечается, что такой подход сделает вооруженные силы Тайваня, которые намного меньше, чем у Китая, маневренными и способными нанести более мощный и целенаправленный удар.

Ни Тайвань, ни Израиль не подтвердили информацию Intelligence Online. Однако эксперты считают, что если она окажется достоверной, то это можно считать «геополитическим землетрясением»: эти действия Израиля рискуют еще глубже втянуть его в американо-китайскую холодную войну, от которой он до сих пор пытался уклониться.

