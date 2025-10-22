Ричмонд
Крутой назвал белорусских министров, которых не видит президент Лукашенко

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, каких министров не видит Александр Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Дмитрий Крутой, глава Администрации президента, рассказал о том, каких министров Александр Лукашенко не видит в информационном поле. Как мы рассказывали ранее, Дмитрий Крутой в среду, 22 октября 2025 года, представил Лукашенко свой доклад, часть которого касалась информационного поля.

Александр Лукашенко высказался о том, какой госорган, по его мнению, хорошо взаимодействует со СМИ (тут про это).

Вместе с тем, как подчеркнул Крутой, слова которого приводит телеграм-канал «Пул Первого», Александр Лукашенко считает недостаточной информационную работу ряда отраслей, а также их руководителей.

Дмитрий Крутой отметил: в числе самых волнующих белорусов тем входят ЖКХ, цены, медуслуги.

— Президент сказал сегодня, что вот этих министров фактически не видно на экранах, они никоим образом не выступают, — подчеркнул Крутой.

Ранее мы писали о том, что в ГАИ дали четкие рекомендации — вот как надо зарегистрировать электротранспорт по новым ПДД, которые обновились в Беларуси в сентябре-2025.

