Крутой назвал белорусских министров, которых не видит президент Лукашенко

Дмитрий Крутой, глава Администрации президента, рассказал о том, каких министров Александр Лукашенко не видит в информационном поле. Как мы рассказывали ранее, Дмитрий Крутой в среду, 22 октября 2025 года, представил Лукашенко свой доклад, часть которого касалась информационного поля.
Александр Лукашенко высказался о том, какой госорган, по его мнению, хорошо взаимодействует со СМИ (тут про это).
Вместе с тем, как подчеркнул Крутой, слова которого приводит телеграм-канал «Пул Первого», Александр Лукашенко считает недостаточной информационную работу ряда отраслей, а также их руководителей.
Дмитрий Крутой отметил: в числе самых волнующих белорусов тем входят ЖКХ, цены, медуслуги.
— Президент сказал сегодня, что вот этих министров фактически не видно на экранах, они никоим образом не выступают, — подчеркнул Крутой.
