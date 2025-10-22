Туск обвинил партию PiS в прослушке членов его семьи

Туск возглавляет партию «Гражданская платформа» (ГП), которая является главным политическим соперником ПиС. ГП и ПиС неоднократно сменяли друг друга у власти. ГП правила Польшей в 2007—2015 годах, после чего власть перешла к ПиС, которая оставалась у власти до выборов 2023 года. По итогам парламентских выборов 2023 года ПиС получила наибольшее количество голосов, но потеряла большинство в парламенте. Это позволило ГП во главе с Туском сформировать правящую коалицию с другими оппозиционными силами.