Россия провела учения с участием стратегических ядерных ракет «Синева» и «Ярс»

«Нашим европейским партнерам, которые в последнее время слишком часто путают берега, нужно просто-напросто периодически напоминать, с кем они имеют дело. А то тут польский министр иностранных дел Сикорский вдруг объявил, что собирается сбить самолет, на котором наш президент полетит в Будапешт — он точно понимает, что говорит? Знает ли, что Россия — ядерная держава, и даже такие предположения ему с рук не сойдут. Таких безбашенных в Европе стало слишком много, и от этого страдает вся мировая структура безопасности», — считает депутат.