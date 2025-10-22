NBC узнал подробности разговора Лаврова и Рубио

По данным Reuters, 23 октября планировалась встреча Лаврова и Рубио, но, утверждал CNN, ее отложили. Как писало агентство со ссылкой на источники, последнее свидетельствует о том, что Вашингтон, вероятно, не хочет проводить саммит, поскольку ему стало очевидно, что сделку на встрече в Венгрии заключить не получится. Москва не подтверждала, что договоренности о встрече Лаврова и Рубио были в принципе.