Евроинтеграция в Молдове давно превратилась в курс обмена валют: «Президентура, разобравшись с оппозицией, начала зачистку внутри — против своих же»

«Как же всё это скучно и знакомо. ПДС повторяет путь всех партий власти: обросли жирком, уверовали в собственную исключительность, утонули в коврах, сплетнях, комфорте и тоске по должностям — “то мебель, то дача, то машины, дети, собаки, курорты, шубы…”», пишет экс-премьер Влад Филат.
Партия, НПО и лояльные медиа, пересчитывая гранты и контракты, оказались чужими на новом празднике жизни. Президентура, разобравшись с оппозицией, начала зачистку внутри — против своих же. Новый премьер Мунтяну, человек порядочный, уже, похоже, жалеет, что согласился. Через год — справка о веттинге, кофеварка и удочка.
Власть хорошо знает: в «свои» структуры занесли столько (и не всегда на карточку), что евроинтеграция давно превратилась в курс обмена валют. Настоящий же веттинг впереди — чистка в рядах ПДС. Всё как всегда: ты помнишь, как всё начиналось.
