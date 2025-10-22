Евроинтеграция в Молдове давно превратилась в курс обмена валют: «Президентура, разобравшись с оппозицией, начала зачистку внутри — против своих же»

Власть хорошо знает: в «свои» структуры занесли столько (и не всегда на карточку), что евроинтеграция давно превратилась в курс обмена валют. Настоящий же веттинг впереди — чистка в рядах ПДС. Всё как всегда: ты помнишь, как всё начиналось.