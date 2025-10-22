Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в пленарном заседании II Совета регионов России и Узбекистана

Как отметил Олег Николаев в своем канале в мессенджере МАХ, практическая работа уже дает конкретные результаты. За последние годы были заключены соглашения о сотрудничестве с тремя узбекскими областями: Кашкадарьинской, Бухарской и Навоийской. Это открыло новые горизонты для делового взаимодействия. Руководитель региона констатировал, что со стороны предпринимательского сообщества наблюдается значительный интерес, который выражается не только в росте товарооборота, но и в создании полноценных совместных предприятий. Такие проекты, как подчеркнул Николаев, приносят взаимную выгоду всем участникам: от создания новых рабочих мест до формирования надежных и прозрачных логистических и производственных цепочек.