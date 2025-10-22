Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в пленарном заседании II Совета регионов России и Узбекистана

По его словам, активное укрепление партнерства между республикой и регионами Узбекистана является прямым воплощением в жизнь договоренностей, достигнутых на высшем уровне, которые задали мощный вектор для развития двусторонних отношений.
Как отметил Олег Николаев в своем канале в мессенджере МАХ, практическая работа уже дает конкретные результаты. За последние годы были заключены соглашения о сотрудничестве с тремя узбекскими областями: Кашкадарьинской, Бухарской и Навоийской. Это открыло новые горизонты для делового взаимодействия. Руководитель региона констатировал, что со стороны предпринимательского сообщества наблюдается значительный интерес, который выражается не только в росте товарооборота, но и в создании полноценных совместных предприятий. Такие проекты, как подчеркнул Николаев, приносят взаимную выгоду всем участникам: от создания новых рабочих мест до формирования надежных и прозрачных логистических и производственных цепочек.
Глава Чувашии также отметил актуальность трудовой миграции. Он указал на объективную демографическую динамику: с одной стороны, в Узбекистане отмечается быстрый рост населения, а с другой — российская экономика остро нуждается в притоке квалифицированных и адаптированных кадров. Для решения этой задачи было усилено взаимодействие в образовательной сфере. Как сообщил Олег Николаев, реализуются программы обмена в системе среднего профессионального образования, ориентированные на изучение русского языка и ключевых профессиональных компетенций. Цель этой инициативы — обеспечить быструю адаптацию трудовых мигрантов и их эффективное включение в рабочий процесс сразу по приезде.
«Совместные производства позволяют перейти к более эффективной схеме: базовое обучение (русский язык и навыки) начинается в Узбекистане под руководством наших экспертов, а сложные этапы — в России, где они работают комфортно. Это решает кадровые вопросы и укрепляет партнёрство: Узбекистан развивается, и мы учитываем интересы бизнеса для общей пользы», — констатировал руководитель республики Чувашия.
А министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Лариса Рафикова пояснила, что Узбекистан занимает 6-е место во внешнеторговом обороте республики, в том числе по экспорту — 4-е место.
ЦИФРЫ.
Внешнеторговый оборот между Чувашией и Узбекистаном за январь — июль текущего года показал рост почти на треть и составил 13,6 млн долларов США. Экспорт, в том числе, достиг 11,2 млн долларов США, увеличившись на 77,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.