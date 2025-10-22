Пашинян рассказал, почему в Армении не может производиться коньяк

«С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, также как в городе Дилижан не может производится “Джермук” (армянская минеральная вода). В Армении также не может производиться шампанское», — подчеркнул Пашинян.