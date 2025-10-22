Пашинян рассказал, почему в Армении не может производиться коньяк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что в республике не может производиться коньяк, потому что местные компании не имеют права использовать это наименование.
Выступая на правительственном часе в парламенте Пашинян отметил, что ему поступают жалобы от представителей международных компаний на фальсификацию их продукции в Армении.
«С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, также как в городе Дилижан не может производится “Джермук” (армянская минеральная вода). В Армении также не может производиться шампанское», — подчеркнул Пашинян.
Напомним, Армения одобрила соглашение с ЕС, согласно которому Ереван получит 3 миллиона евро. Эти средства будут направлены на поддержку процесса постепенного отказа от использования географического указания «коньяк» для армянской алкогольной продукции.