Пашинян рассказал, почему в Армении не может производиться коньяк

Пашинян отметил, что международные компании жалуются на фальсификацию их продукции в Армении.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что в республике не может производиться коньяк, потому что местные компании не имеют права использовать это наименование.

Выступая на правительственном часе в парламенте Пашинян отметил, что ему поступают жалобы от представителей международных компаний на фальсификацию их продукции в Армении.

«С 2018 года я говорю, что так не пойдет. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, также как в городе Дилижан не может производится “Джермук” (армянская минеральная вода). В Армении также не может производиться шампанское», — подчеркнул Пашинян.

Напомним, Армения одобрила соглашение с ЕС, согласно которому Ереван получит 3 миллиона евро. Эти средства будут направлены на поддержку процесса постепенного отказа от использования географического указания «коньяк» для армянской алкогольной продукции.

