В ГД поддержали призыв финского политика признать новые границы России

Парламентарий прокомментировала заявление члена финской партии «Альянс свободы» Арманда Мема о необходимости признания новых границ России. Журова отметила, что увеличение числа таких высказываний могло бы способствовать созданию европейской организации под руководством президента США Дональда Трампа. По ее мнению, такая структура позволила бы обсудить все важные моменты урегулирования и учесть разные мнения европейских стран. При этом американский лидер мог бы выступить в роли медиатора на трехсторонней встрече.