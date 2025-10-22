Ричмонд
В ГД поддержали призыв финского политика признать новые границы России

Светлана Журова отметила, что увеличение числа таких высказываний могло бы способствовать созданию европейской организации под руководством Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

В Европе существуют политики, которые публично высказывают предложения по урегулированию ситуации вокруг Украины, даже если они кому-то не нравятся. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий прокомментировала заявление члена финской партии «Альянс свободы» Арманда Мема о необходимости признания новых границ России. Журова отметила, что увеличение числа таких высказываний могло бы способствовать созданию европейской организации под руководством президента США Дональда Трампа. По ее мнению, такая структура позволила бы обсудить все важные моменты урегулирования и учесть разные мнения европейских стран. При этом американский лидер мог бы выступить в роли медиатора на трехсторонней встрече.

«Тогда он будет высказываться как медиатор на этой трехсторонней встрече от лица себя и Европы. Они же демократы, они же должны все позиции учесть», — сказала Журова.

Ранее Арманд Мема заявил, что Владимиру Зеленскому прикажут сорвать мирный процесс перед саммитом в Венгрии.

