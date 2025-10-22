Помощник лидера США Чун назвал Псаки тупицей после ее шутки о жене Вэнса

Чун высказался о Псаки после того, как она заявила в подкасте I ve Had It, что вице-президент США Джей Ди Вэнс «страшнее Дональда Трампа». Экс-пресс-секретарь Белого дома также в шутку призвала супругу Вэнса «моргнуть четыре раза», если та захочет «спастись» из брака.