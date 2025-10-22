Ричмонд
Помощник лидера США Чун назвал Псаки тупицей после ее шутки о жене Вэнса

Бывшая пресс-секретарь Белого дома заявила, что Вэнс «страшнее Дональда Трампа».

Источник: Аргументы и факты

Помощник американского лидера Дональда Трампа Стивен Чун заявил, что считает бывшего пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки тупицей, которая проецирует собственные проблемы на других.

«Она тупица, которая не понимает, что есть правда, и компенсирует отсутствие таланта, говоря неправду», — написал он в соцсети Х*.

Помощник Трампа также предположил, что Псаки «переносит свои собственные проблемы на других».

Чун высказался о Псаки после того, как она заявила в подкасте I ve Had It, что вице-президент США Джей Ди Вэнс «страшнее Дональда Трампа». Экс-пресс-секретарь Белого дома также в шутку призвала супругу Вэнса «моргнуть четыре раза», если та захочет «спастись» из брака.

Ранее Псаки на телеканале MSNBC заявила, что администрация Трампа незаконно захватила власть в США. Она также раскритиковала бизнесмена Илона Маска, возглавлявшего департамент по повышению эффективности американского правительства (DOGE), за его нападение на Агентство по международному развитию (USAID).

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

