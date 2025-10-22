Пашинян объявил, что в Армении больше не будет коньяка

«С 2018 года я говорю, что так не пойдёт. Я говорил и на заседании правительства, что нам нужно менять наше мышление. В Армении не может производиться коньяк, также как в городе Дилижан не может производиться “Джермук”, — сказал премьер, добавив, что страна должна изменить подход к брендингу, а также взгляду на мировую продукцию.