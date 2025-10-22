Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«План не сработал»: Кадыров показал кадры ликвидации ВСУшников, скрывшихся под полиэтиленовым мешком

Спецподразделение «Ахмат» ликвидировало группу военнослужащих ВСУ, пытавшихся укрыться под полиэтиленовым мешком на Харьковском направлении. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Источник: Life.ru

Глава Чечни Кадыров показал подрыв пакета, под которым спрятались бойцы ВСУ. Видео © Telegram / Кадыров_95.

По словам Кадырова, бойцы группы «Аида» обнаружили позиции противника и осуществили подрыв укрытия с помощью дрона. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник приближается к чёрному полиэтиленовому мешку, под которым укрывались военнослужащие, и производит взрыв. Глава Чечни отметил, что после точного попадания все находившиеся под укрытием бойцы противника были уничтожены.

«Так называемый “план укрывателей” не сработал — противник был ликвидирован совершенными и решительными действиями наших воинов. Работа выполнена чётко и профессионально. Отличная слаженность, хладнокровие и высокий уровень подготовки наших бойцов», — написал Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что ВСУ пытались атаковать позиции спецназа «Ахмат» в районе села Алексеевка Сумской области. Однако аэроразведка и воздушное патрулирование своевременно обнаружили продвижение противника.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше