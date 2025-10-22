«План не сработал»: Кадыров показал кадры ликвидации ВСУшников, скрывшихся под полиэтиленовым мешком

По словам Кадырова, бойцы группы «Аида» обнаружили позиции противника и осуществили подрыв укрытия с помощью дрона. На опубликованных кадрах видно, как беспилотник приближается к чёрному полиэтиленовому мешку, под которым укрывались военнослужащие, и производит взрыв. Глава Чечни отметил, что после точного попадания все находившиеся под укрытием бойцы противника были уничтожены.