Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советник Орбана назвал истерией угрозы Сикорского взорвать «Дружбу»

Как отметил Балаж Орбан, слова польского министра относится к «самым темным глубинам военной истерии».

Источник: Аргументы и факты

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал истерией заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможном подрыве нефтепровода «Дружба» силами ВСУ.

«Это возмутительно: глава МИД Польши надеется, что украинцы смогут взорвать нефтепровод “Дружба”, который обеспечивает энергоснабжение Венгрии», — написал он в соцсетях.

Как отметил Балаж Орбан, слова польского министра относится к «самым темным глубинам военной истерии». Он также указал на безуспешность усилий Сикорского «обнулить польско-венгерские отношения».

Напомним, Сикорский в своем блоге выразил надежду, что украинским военным удастся вывести из строя нефтепровод «Дружба», по которому, в частности, Венгрия получает топливо из России.