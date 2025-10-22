Советник Орбана назвал истерией угрозы Сикорского взорвать «Дружбу»

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал истерией заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможном подрыве нефтепровода «Дружба» силами ВСУ.
«Это возмутительно: глава МИД Польши надеется, что украинцы смогут взорвать нефтепровод “Дружба”, который обеспечивает энергоснабжение Венгрии», — написал он в соцсетях.
Как отметил Балаж Орбан, слова польского министра относится к «самым темным глубинам военной истерии». Он также указал на безуспешность усилий Сикорского «обнулить польско-венгерские отношения».
Напомним, Сикорский в своем блоге выразил надежду, что украинским военным удастся вывести из строя нефтепровод «Дружба», по которому, в частности, Венгрия получает топливо из России.