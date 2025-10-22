Банк России и Минфин готовят инициативы по внедрению расчётов в криптовалюте

«В этом направлении необходимо как можно быстрее двигаться. Это будет выгодно всем, кто занимается межгосударственными трансграничными расчетами», — сказал Силуанов на пленарном заседании Госдумы.
По его словам, сейчас Минфин и ЦБ формируют реестр майнеров. На данный момент в нём уже числится 1364 зарегистрированных специалиста.
Ранее сообщалось, что ЦБ рассчитывает на принятие закона о криптовалютах в 2026 году. Представитель регулятора подчеркнул, что такой подход сможет сохранить инновационный потенциал инструмента, который уже стал утилитарным во многих юрисдикциях, одновременно защищая государственные и общественные интересы.
