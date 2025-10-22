ВСУ срочно перебрасывают наёмников в Харьковскую область

Ранее Life.ru писал, что отряду «Ирландцы» удалось провести тщательную разведку и нанести удары по крупному лагерю иностранных наёмников ВСУ в Харьковской области. Расчёты, действуя на опережение, нанесли удар внезапно — в момент, когда, по словам источника, противник не ожидал атаки.