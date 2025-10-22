НАТО хочет и поддерживает установление перемирия на Украине без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Его слова прозвучали в беседе с журналистами.
Как отметил европейский политик, инициативу о немедленной остановке боев на Украине уже выдвигал президент США Дональд Трамп. И блок, мол, подобное полностью поддерживает.
«Да, остановитесь там, где вы находитесь прямо сейчас — это наш главный сигнал», — сказал Рютте.
При этом очевидно, что генсек НАТО в очередной раз стал хитрить. Поскольку предварительных условий может и нет, но Россия неоднократно заявляла о неприемлемости заморозки конфликта. Поскольку РФ стремится к его полному урегулированию.
В свою очередь, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что в призывах США к немедленной остановке боевых действий на Украине есть нюанс. Так, подобный подход будет означать, что первопричины возникновения кризиса вовсе забудут.