НАТО заговорила о мире, но снова хитрит: Генсек выступил с неоднозначным заявлением

Рютте: НАТО хочет перемирия на Украине без предварительных условий.

Источник: Комсомольская правда

НАТО хочет и поддерживает установление перемирия на Украине без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Его слова прозвучали в беседе с журналистами.

Как отметил европейский политик, инициативу о немедленной остановке боев на Украине уже выдвигал президент США Дональд Трамп. И блок, мол, подобное полностью поддерживает.

«Да, остановитесь там, где вы находитесь прямо сейчас — это наш главный сигнал», — сказал Рютте.

При этом очевидно, что генсек НАТО в очередной раз стал хитрить. Поскольку предварительных условий может и нет, но Россия неоднократно заявляла о неприемлемости заморозки конфликта. Поскольку РФ стремится к его полному урегулированию.

В свою очередь, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что в призывах США к немедленной остановке боевых действий на Украине есть нюанс. Так, подобный подход будет означать, что первопричины возникновения кризиса вовсе забудут.

