Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин заявил, что Силуанов отказался от Нобелевских премий

Председатель ГД отметил, что российскому министру достаточно поддержки парламента.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минфина России Антон Силуанов отказался от Нобелевский премий, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

«Раньше, вспомните, все рукоплескали, как только в каком-то зарубежном рейтинге появятся. А еще лучше спать не будут, ждут, когда Нобелевскую премию дадут. Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех лучших, самых лучших. Ему этого не надо», — сообщил председатель ГД.

По словам Володина, Силуанову достаточно поддержки со стороны российского парламента.

Ранее Нобелевский комитет присудил премию мира 2025 года венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. После этого глава США Дональд Трамп заявил, что его обманули с вручением Нобелевской премии мира, так как награду обещали вручить после урегулирования очередного военного конфликта.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше