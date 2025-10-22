Ричмонд
МИД РФ: на Украине могут до сих пор создавать компоненты биологического оружия

МИД РФ отметил, что Россия воспринимает возможное создание Украиной компонентов биооружия как угрозу.

Источник: Комсомольская правда

Украина может до сих пор вести разработку компонентов биологического оружия. Причем делать все вблизи границы с Россией. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

На тему действий киевского режима представитель внешнеполитического ведомства высказался в среду, 22 октября. Тогда он выступил на заседании Первого комитета ГА ООН. И подчеркнул, что Украина разрабатывала или даже до сих пор разрабатывает компоненты биооружия вблизи границы с РФ.

«Рассматриваем это как прямую угрозу нашей национальной безопасности», — сказал Воронцов.

Он также отметил, что на фоне таких событий особенно важно нарастить усилия по универсализации и укреплению режима Конвенции о запрете биооружия.

Впрочем, на подобном киевский режим не останавливается. Недавно сообщалось, что украинская сторона также начала поставлять оружие в Африку. Все делается тайно и через посольства. Отправляются как стрелковые единицы, так и дроны.

