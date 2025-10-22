Ричмонд
Посол Беларуси в Таджикистане: ШОС в условиях трансформации глобального миропорядка приобретает особую важность

В мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий, аккредитованных в Душанбе, также в режиме видео-моста присоединился генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане Виктор Денисенко 22 октября выступил с докладом на круглом столе на тему «Итоги саммита в Тяньцзине: ШОС как платформа совместного развития и глобального управления». Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Таджикистане.

В мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий, аккредитованных в Душанбе, также в режиме видео-моста присоединился генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. Обращаясь к участникам круглого стола, посол Беларуси отметил, что в условиях трансформации глобального миропорядка, деятельность ШОС приобретает особую важность и актуальность. Он подробно проинформировал участников мероприятия об основных принципах и направлениях совместной работы в рамках ШОС по созданию условий для дальнейшего взаимного развития и глобального управления.

Посол Беларуси поздравил Кыргызскую Республику с принятием председательства в ШОС и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии организации. -0-

