Посол Беларуси в Таджикистане: ШОС в условиях трансформации глобального миропорядка приобретает особую важность

В мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий, аккредитованных в Душанбе, также в режиме видео-моста присоединился генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. Обращаясь к участникам круглого стола, посол Беларуси отметил, что в условиях трансформации глобального миропорядка, деятельность ШОС приобретает особую важность и актуальность. Он подробно проинформировал участников мероприятия об основных принципах и направлениях совместной работы в рамках ШОС по созданию условий для дальнейшего взаимного развития и глобального управления.