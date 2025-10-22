По его словам, анализ проектов, реализованных в украинских лабораториях, показал, что в непосредственной близости от российских границ ранее велась или может по-прежнему вестись разработка компонентов биологического оружия.
Воронцов отметил, что ситуация вокруг Украины, по выражению российской стороны, особенно ясно демонстрирует необходимость укрепления и универсализации режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
Ранее бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин заявил, что уничтожающая поля на Украине саранча может быть биооружием.
