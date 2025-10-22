CBS News: американские военные нанесли удар по судну в Тихом океане

«По словам двух американских чиновников, во вторник вечером США нанесли удар по еще одному предполагаемому судну с наркотиками, на этот раз в Тихом океане Южной Америки, — говорится в публикации CBS News. — В результате восьмого известного нападения США на судно со 2 сентября погибли от двух до трех человек, которые находились на борту судна».
Это уже восьмой удар с начала операции администрации США против южноамериканских наркокартелей. До этого сообщалось об ударах по судам в Карибском бассейне. По подсчетам CBS News, с начала военной операции американской администрации в регионе Карибского бассейна в результате нападений США погибли по меньшей мере 34 человека.
США с начала сентября наносят удары по судам, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. 11 октября Пентагон объявил о создании по поручению президента США Дональда Трампа спецподразделения по борьбе с картелями в Латинской Америке. Ранее глава Госдепа Марко Рубио говорил, что Вашингтон будет применять силу исключительно против наркокартелей, но не против каких-либо латиноамериканских государств. При этом американские СМИ сообщали, что Пентагон готовится атаковать цели и на территории Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро считает, что американцы хотят развязать войну, чтобы установить в Венесуэле марионеточный режим.