Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS News: американские военные нанесли удар по судну в Тихом океане

Вооруженные силы США нанесли удар по предполагаемому судну с наркотиками у берегов Южной Америки в Тихом океане, сообщают телеканал CBS News и Reuters. По его словам источника агентства, в момент удара на судне находились несколько человек, двое или трое из которых, как сообщается, погибли.

Источник: U.S. Navy

«По словам двух американских чиновников, во вторник вечером США нанесли удар по еще одному предполагаемому судну с наркотиками, на этот раз в Тихом океане Южной Америки, — говорится в публикации CBS News. — В результате восьмого известного нападения США на судно со 2 сентября погибли от двух до трех человек, которые находились на борту судна».

Это уже восьмой удар с начала операции администрации США против южноамериканских наркокартелей. До этого сообщалось об ударах по судам в Карибском бассейне. По подсчетам CBS News, с начала военной операции американской администрации в регионе Карибского бассейна в результате нападений США погибли по меньшей мере 34 человека.

США с начала сентября наносят удары по судам, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. 11 октября Пентагон объявил о создании по поручению президента США Дональда Трампа спецподразделения по борьбе с картелями в Латинской Америке. Ранее глава Госдепа Марко Рубио говорил, что Вашингтон будет применять силу исключительно против наркокартелей, но не против каких-либо латиноамериканских государств. При этом американские СМИ сообщали, что Пентагон готовится атаковать цели и на территории Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро считает, что американцы хотят развязать войну, чтобы установить в Венесуэле марионеточный режим.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше