Директор Лувра заявила о нехватке камер видеонаблюдения в музее

Ранее прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что 19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых — корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1354 бриллиантами, — выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро. -0-