Директор Лувра заявила о нехватке камер видеонаблюдения в музее

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Лувра Лоранс де Кар на слушаниях в комиссии Сената (верхней палате парламента Франции) заявила о нехватке камер видеонаблюдения в музее. Об этом сообщает ТАСС.
«Слабость нашей системы защиты по периметру очевидна», — сказала де Кар, выступление которой транслировалось на сайте палаты.
Она отметила «острую нехватку камер видеонаблюдения», а также «серьезные проблемы с постами охраны». Де Кар подчеркнула, что констатировала проблемы безопасности в Лувре еще в момент вступления в должность в 2021 году. При этом она отметила, что «сигнализация и все камеры видеонаблюдения находились в рабочем состоянии».
В ходе слушаний сенаторы указали на сообщение прессы, согласно которому, полицейская система RAMSES (оповещение правоохранительных органов о ЧП) сработала только после второго сигнала тревоги в музее. В ответ на это де Кар заявила, что музей предлагает разместить на его территории отдельный комиссариат полиции.
Директор музея сообщила, что подала министру культуры Рашиде Дати прошение об отставке, однако глава министерства отказала ей в этом. По словам директора Лувра, в музее «своевременно не заметили прибытия к его стенам грабителей».
Ранее прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что 19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых — корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1354 бриллиантами, — выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро. -0-