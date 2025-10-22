Депутат Европейского парламента от Польши Гжегож Браун в ходе своего выступления с трибуны призвал прекратить субсидировать киевский режим, который он назвал «нацистским и бандеровским». Он отметил, что не хочет, чтобы поляки становились пешками в чужой игре.
«Это обычная игра, в которую играют большие парни, большие империалисты на нашей центральной европейской площадке. Я не желаю быть шахматной пешкой. Я не желаю, чтобы мой народ убивали и разоряли, потому что вам нравится, когда идут войны», — сказал Браун.
Он напомнил, что в 2022 году украинское руководство имело возможность заключить мирное соглашение, но переговоры прекратились после визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев.
Ранее издание Unherd писало, что Польша в скором времени окончательно отвернется от Украины.