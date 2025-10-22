По словам Воронцова, российская сторона рассматривает такие действия как прямую угрозу национальной безопасности. Дипломат подчеркнул, что данная ситуация остро ставит вопрос о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении биологического оружия. Он выступил за универсализацию международных усилий в этой сфере.
Ранее сообщалось, что на протяжении последних 10 лет Украина могла совершать теракты с помощью биопатогенов. С началом боевых действий в Донбассе в 2014 году в Россию начали проникать африканская чума, скарлатина, корь, краснуха, бешенство, ботулизм и холера.
