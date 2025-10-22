На Украине продолжается разработка компонентов биологического оружия, заявил заместитель директора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов. Он подчеркнул, что этот вывод был сделан на основании анализа проектов, проводившихся в лабораториях на Украине, которые расположены «в непосредственной близости» от российской территории.