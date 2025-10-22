«Выбрал поддержку парламента»: В Госдуме заявили, что Силуанов отказался от Нобелевских премий

«Раньше, вспомните, все рукоплескали, как только в каком-то зарубежном рейтинге появятся. А ещё лучше спать не будут, ждут, когда Нобелевскую премию дадут. Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех лучших, самых лучших. Ему этого не надо. Ему достаточно поддержки парламента», — сказал Володин.