«Выбрал поддержку парламента»: В Госдуме заявили, что Силуанов отказался от Нобелевских премий

Министр финансов России Антон Силуанов отказался от получения Нобелевских премий, предпочтя награде поддержку парламента страны. Данное заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

Источник: Life.ru

Он отметил, что ранее многие стремились к признанию в зарубежных рейтингах и мечтали о Нобелевских премиях. Володин подчеркнул, что Силуанов сознательно отказался от всех подобных международных наград, включая премии, связанные с именем Сороса. По словам председателя Госдумы, для министра финансов важнее поддержка депутатов, избранных народом, чем иностранные знаки отличия.

«Раньше, вспомните, все рукоплескали, как только в каком-то зарубежном рейтинге появятся. А ещё лучше спать не будут, ждут, когда Нобелевскую премию дадут. Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех лучших, самых лучших. Ему этого не надо. Ему достаточно поддержки парламента», — сказал Володин.

Ранее Вячеслав Володин выдвинул предположение, что СССР развалился ещё в 1990 году, когда Михаил Горбачёв получил Нобелевскую премию мира. По его словам, если бы Горбачёва тогда сняли с поста, Советский Союз можно было бы спасти.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

