Рютте: НАТО хочет перемирия на Украине без предварительных условий

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО хочет срочного перемирия в Украине без предварительных условий. Такое заявление генсека НАТО Марка Рютте журналистам во время своего визита в Вашингтон приводит ТАСС.
Отвечая на вопрос, поддерживает ли Североатлантический альянс срочное перемирие без предварительных условий, Марк Рютте отметил: «Да, остановитесь там, где вы находитесь прямо сейчас — это наш главный сигнал». Он постарался представить это как позицию президента США Дональда Трампа.
Рютте фактически подтвердил, что намерен обсуждать с Трампом видение европейских стран НАТО прекращения конфликта. При этом он подчеркнул, что страны НАТО уже закупили оружия на $2 млрд для Украины и намерены наращивать эти усилия.
Ранее Трамп заявил в интервью телевизионному каналу Fox News, что завершение конфликта в Украине будет означать потерю территорий для Киева. -0-