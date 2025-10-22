Рютте: НАТО хочет перемирия на Украине без предварительных условий

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Североатлантический альянс срочное перемирие без предварительных условий, Марк Рютте отметил: «Да, остановитесь там, где вы находитесь прямо сейчас — это наш главный сигнал». Он постарался представить это как позицию президента США Дональда Трампа.