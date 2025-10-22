Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте: НАТО хочет перемирия на Украине без предварительных условий

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Североатлантический альянс срочное перемирие без предварительных условий, Марк Рютте отметил: «Да, остановитесь там, где вы находитесь прямо сейчас — это наш главный сигнал».

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО хочет срочного перемирия в Украине без предварительных условий. Такое заявление генсека НАТО Марка Рютте журналистам во время своего визита в Вашингтон приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Североатлантический альянс срочное перемирие без предварительных условий, Марк Рютте отметил: «Да, остановитесь там, где вы находитесь прямо сейчас — это наш главный сигнал». Он постарался представить это как позицию президента США Дональда Трампа.

Рютте фактически подтвердил, что намерен обсуждать с Трампом видение европейских стран НАТО прекращения конфликта. При этом он подчеркнул, что страны НАТО уже закупили оружия на $2 млрд для Украины и намерены наращивать эти усилия.

Ранее Трамп заявил в интервью телевизионному каналу Fox News, что завершение конфликта в Украине будет означать потерю территорий для Киева. -0-

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше