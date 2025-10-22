Ричмонд
Банковские карты белорусов могут работать с перебоями. Рассказываем подробности

Сообщается, что ОАО «Банковский процессинговый центр» в четверг, 23 октября, будет осуществлять технологические работы, связанные с обновлением модулей на аппаратно-программном комплексе.

В Беларуси из-за обновления модулей на аппаратно-программном комплексе возможны временные перебои в работе банковских карт, сообщили в пресс-службе Банковского процессингового центра.

В связи с этим с 3.20 до 6.30 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, которые пользуются услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных денежных средств, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, которые подключены к аппаратно-программному комплексу центра.