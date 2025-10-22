«Никаких красных линий»: Военный аналитик раскрыл суть тренировки ядерных сил под руководством Путина

«Главное, что сегодня продемонстрировала Россия, — свою готовность, а главное, политическую волю применить ядерное оружие для обеспечения безопасности и обороны нашей страны. Никаких сигналов, никаких красных линий, никаких мессенджей. Нам это не надо больше», — цитирует Коротченко ТАСС.