«Никаких красных линий»: Военный аналитик раскрыл суть тренировки ядерных сил под руководством Путина

«Главное, что сегодня продемонстрировала Россия, — свою готовность, а главное, политическую волю применить ядерное оружие для обеспечения безопасности и обороны нашей страны. Никаких сигналов, никаких красных линий, никаких мессенджей. Нам это не надо больше», — цитирует Коротченко ТАСС.
Напомним, что сегодня в качестве запланированной тренировки Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Синева». Уточнялось, что пуск был произведен с борта атомного ракетного подводного крейсера «Брянск», базирующегося в акватории Баренцева моря.
