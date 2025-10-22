Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС

Кроме того, для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), порог по годовой выручке, при котором возникает обязанность уплачивать НДС, законопроектом снижается с 60 миллионов до 10 миллионов рублей. Согласно пояснительной записке, это делается с целью пресечения схем дробления бизнеса. Вместе с тем ожидается и увеличение доходов федерального бюджета на 200 миллиардов рублей в год.