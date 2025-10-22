Зеленский не добился немедленных поставок самолетов Gripen в ходе визита в Швецию

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Зеленский в среду подписали документ о намерениях, который открывает путь к продаже шведских истребителей Украине. Как заявил шведский премьер, речь идет о 100−150 истребителях, при этом поставка первой партии возможна через три года.