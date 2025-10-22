Зеленский не добился немедленных поставок самолетов Gripen в ходе визита в Швецию

Владимир Зеленский по результатам визита в Швецию не добился незамедлительных поставок истребителей JAS 39 Gripen E. Об этом информирует РИА Новости.
При этом компания SAAB, являющаяся производителем данных истребителей, дала возможность Зеленскому посидеть в одном из них, следует из фотографий, опубликованных его офисом.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Зеленский в среду подписали документ о намерениях, который открывает путь к продаже шведских истребителей Украине. Как заявил шведский премьер, речь идет о 100−150 истребителях, при этом поставка первой партии возможна через три года.
JAS 39 Gripen E является новейшим истребителем четвертого поколения. В настоящее время Военно-воздушные силы Швеции получили один из 60 заказанных истребителей.