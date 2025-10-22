Госдума ждет от ЦБ шагов по снижению ключевой ставки, заявил Володин

«Для чистоты отношений в отношении банков и учетной ставки, мы с вами на следующей неделе в четверг посвящаем этому отдельное заседание. И у нас публичная позиция, во всяком случае, другой от депутатов не слышал, мы ждем от Центрального банка конкретных шагов по снижению учетной ставки», — сказал Володин.