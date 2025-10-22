Госдума ждет от ЦБ шагов по снижению ключевой ставки, заявил Володин

«Для чистоты отношений в отношении банков и учетной ставки, мы с вами на следующей неделе в четверг посвящаем этому отдельное заседание. И у нас публичная позиция, во всяком случае, другой от депутатов не слышал, мы ждем от Центрального банка конкретных шагов по снижению учетной ставки», — сказал Володин.
«Так? Так, и руководство Центрального банка это должно понимать», — добавил он. Поэтому разговор, который состоится 30 октября, «однозначно будет вокруг этой темы», подчеркнул он.
На 30 октября запланировано рассмотрение на заседании Госдумы основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Данный документ должна будет представить председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку — третий раз подряд, на 1 процентный пункт — до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке состоится уже в эту пятницу, 24 октября.