Испытание на прочность: Российский штурмовик неделю в одиночку держал оборону в окружении ВСУ

По данным издания, группа Сурика попала в засаду, в результате чего отряд разделился, а сам он оказался в полном окружении без связи с основными силами. Военнослужащий занял оборону в полуразрушенном доме, где обнаружил три бутылки воды и ограниченный запас продовольствия. Со слов Сурика, он продолжал верить, что товарищи ищут его, что давало силы продолжать сопротивление.