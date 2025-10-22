Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил с заявлением, что премьер-министр республики Виктор Орбан является единственным европейским политиком, кому удалось сохранить цивилизованное сотрудничество с лидерами мировых держав.
«Западу трудно “переварить”, что Орбан — единственный из европейских политиков, кто сумел сохранить “нормальное, культурное, цивилизованное сотрудничество” с лидерами крупнейших мировых держав», — приводит слова Сийярто агентство РИА Новости.
Напомним, ранее эксперт Малек Дудаков заявил, что планируемый саммит президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Будапеште станет крупной политической победой Виктора Орбана.