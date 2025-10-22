В Германии число украинских беженцев за год выросло на 80 тыс

Годом ранее в Германии находилось примерно 1,18 млн украинцев. Немецкие власти не исключают, что рост числа украинских беженцев может быть связан со вступлением в силу постановления правительства Украины, разрешающего мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезд из страны во время действия военного положения. Местные аналитики отмечают, что это решение привело к массовому оттоку молодых людей, которые спешили воспользоваться появившейся возможностью и опасались, что эту меру могут вскоре отменить.