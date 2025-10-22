Зеленский не добился немедленных поставок шведских истребителей Gripen

По итогам визита в Швецию Владимир Зеленский не добился немедленных поставок истребителей Gripen, однако компания-производитель Saab позволила ему осмотреть один из самолетов и посидеть в нем. Об этом пишет РИА Новости.
В среду Зеленский и премьер Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже новейших шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100−150 самолетах, при этом поставка первой партии возможна через три года.
На территории аэропорта Линчепинга, который частично принадлежит Saab, глава киевского режима осмотрел истребители. На опубликованных в сети фотографиях видно, как Зеленский сидит в одном из самолетов, а сотрудник компании демонстрирует панель управления.
Jas Gripen E — новейший истребитель четвертого поколения, разработанный шведской компанией Saab. В настоящее время ВВС Швеции получили один из 60 заказанных самолетов этого типа.