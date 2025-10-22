В Тбилиси за потасовку с полицией задержаны 20 человек

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МВД Грузии за потасовку с полицией в Тбилиси у здания парламента задержали 20 человек в административном порядке. Такое заявление силового ведомства приводит ТАСС.
Несколько десятков человек вечером вышли к парламенту на антиправительственный митинг. Позже часть митингующих попыталась перекрыть проспект Руставели, находящиеся там наряды полиции не дали им этого сделать. После этого произошла потасовка. Стражи порядка начали задерживать митингующих. Уточняется, что полицейские оттеснили демонстрантов на тротуар. Движение по проспекту открыто. Время от времени между митингующими и полицейскими возникала словесная перепалка.
Парламент Грузии 16 октября принял поправки к административному и уголовному кодексам, согласно которым участнику акции протеста, которая умещается в отведенной для пешеходов зоне, за перекрытие проезжей части дороги положен арест сроком на 15 дней. Аналогичное наказание предусмотрено, если активист закрывает лицо маской, имеет при себе слезоточивые или отравляющие вещества. В случае неподчинения требованиям МВД прекратить акцию, при наличии оружия или пиротехники предусматривается арест на 60 суток. Повторное нарушение влечет за собой лишение свободы сроком на один год. Как заявляли власти, новый закон нацелен в первую очередь на борьбу с протестующими, которые ежедневно вечером перекрывают центральный проспект, при том что акции немногочисленны. -0-