В Тбилиси за потасовку с полицией задержаны 20 человек

Парламент Грузии 16 октября принял поправки к административному и уголовному кодексам, согласно которым участнику акции протеста, которая умещается в отведенной для пешеходов зоне, за перекрытие проезжей части дороги положен арест сроком на 15 дней. Аналогичное наказание предусмотрено, если активист закрывает лицо маской, имеет при себе слезоточивые или отравляющие вещества. В случае неподчинения требованиям МВД прекратить акцию, при наличии оружия или пиротехники предусматривается арест на 60 суток. Повторное нарушение влечет за собой лишение свободы сроком на один год. Как заявляли власти, новый закон нацелен в первую очередь на борьбу с протестующими, которые ежедневно вечером перекрывают центральный проспект, при том что акции немногочисленны. -0-