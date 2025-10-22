Ричмонд
Генсек НАТО озвучил сумму поставок американского оружия Киеву

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса закупили у США оружие для Украины на сумму 2 миллиарда долларов. Об этом он сообщил на пресс-конференции во время своего визита в Вашингтон.

Источник: Life.ru

«Президент Трамп принял решение снова начать поставлять оружие Украине, за которое платят страны НАТО. НАТО активно работает над этим, поставки на первую пару миллиардов долларов уже поставлены на Украину из США», — заявил Рютте.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам. По его словам, Украина стремится к прекращению огня и началу мирных переговоров, однако не намерена идти на компромиссы, которые предполагают территориальные уступки.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

