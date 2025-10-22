На юге Германии полиция ранила военнослужащего, участвовавшего в учениях

Военная полиция Бундесвера проводили маневры. Встревоженные местные жители, увидев на улицах людей в масках и с оружием в руках, вызвали полицию. Военные посчитали, что стражи порядка тоже участвуют в учениях и открыли по ним огонь учебными патронами. Полицейские в ответ стали стрелять из служебного оружия и ранили одного из военнослужащих. Он госпитализирован.