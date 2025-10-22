Ричмонд
На юге Германии полиция ранила военнослужащего, участвовавшего в учениях

Военная полиция Бундесвера проводили маневры. Встревоженные местные жители, увидев на улицах людей в масках и с оружием в руках, вызвали полицию.

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инцидент произошел на учениях Бундесвера в немецком городе Эрдинг в Баварии. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники, информирует ТАСС.

Военная полиция Бундесвера проводили маневры. Встревоженные местные жители, увидев на улицах людей в масках и с оружием в руках, вызвали полицию. Военные посчитали, что стражи порядка тоже участвуют в учениях и открыли по ним огонь учебными патронами. Полицейские в ответ стали стрелять из служебного оружия и ранили одного из военнослужащих. Он госпитализирован.

Как отмечает Bild, местную полицию информировали о проведении учений. Сейчас выясняется, почему земельные стражи порядка не были в курсе маневров. -0-