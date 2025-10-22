Легкомоторный самолет потерпел крушение в аэропорту Венесуэлы, есть погибшие

«Сегодня в 09.52 по местному времени (16.52 по минскому времени. — Прим. БЕЛТА) самолет типа PAY1 на этапе взлета рухнул на землю. В результате крушения погибли оба члена экипажа, находившихся на борту», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.