Легкомоторный самолет потерпел крушение в аэропорту Венесуэлы, есть погибшие

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Piper Cheyenne 1 (PAY1) в аэропорту города Парамильо в Венесуэле. Об этом сообщил Национальный институт гражданской авиации (INAC), информирует ТАСС.
«Сегодня в 09.52 по местному времени (16.52 по минскому времени. — Прим. БЕЛТА) самолет типа PAY1 на этапе взлета рухнул на землю. В результате крушения погибли оба члена экипажа, находившихся на борту», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.
По факту произошедшего была созвана комиссия по расследованию авиационных происшествий, устанавливаются причины крушения. -0-