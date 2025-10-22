Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в США для переговоров с Рубио

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Государственный департамент США для переговоров с американским госсекретарем Марко Рубио, соответствующими кадрами делится агентство РИА Новости.
На видеоролике запечатлено, как кортеж министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии подъезжает к зданию Госдепа в Вашингтоне.
Напомним, 16 октября лидеры России и США провели телефонный разговор, в ходе которого согласовали проведение личной встречи в Будапеште. 22 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о продолжении подготовки к саммиту, однако точная дата переговоров между Путиным и Трампом остается неопределенной.
Глава венгерской дипломатии, в свою очередь, также отмечал, что страна не прекращает подготовку к предстоящему саммиту между Россией и США.