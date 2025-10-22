Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в США для переговоров с Рубио

Кортеж Сийярто подъехал к зданию Госдепа около 14:00 по местному времени.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Государственный департамент США для переговоров с американским госсекретарем Марко Рубио, соответствующими кадрами делится агентство РИА Новости.

На видеоролике запечатлено, как кортеж министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии подъезжает к зданию Госдепа в Вашингтоне.

Напомним, 16 октября лидеры России и США провели телефонный разговор, в ходе которого согласовали проведение личной встречи в Будапеште. 22 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о продолжении подготовки к саммиту, однако точная дата переговоров между Путиным и Трампом остается неопределенной.

Глава венгерской дипломатии, в свою очередь, также отмечал, что страна не прекращает подготовку к предстоящему саммиту между Россией и США.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше