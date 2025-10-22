Ричмонд
WSJ узнал о решении США разрешить Украине удары ракетами вглубь России

Администрация президента США Дональда Трампа сняла ограничение на использование Украиной ряда дальнобойных ракет, предоставленных западными странами, для ударов по России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

На такой шаг Вашингтон пошел после того, как полномочия по одобрению дальнобойных атак Киева были недавно переданы от главы Пентагона Пита Хегсета к командующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу, отмечается в статье.

Украина после решения Штатов уже активизировала удары с применением поставляемых Британией Storm Shadow, пишет издание. Минобороны России ранее неоднократно сообщало, что сбивало эти ракеты, когда Киев использовал их для атак на российскую территорию.

РБК направил запрос в Белый дом и Пентагон.

