WSJ узнал о решении США разрешить Украине удары ракетами вглубь России

Украина после решения Штатов уже активизировала удары с применением поставляемых Британией Storm Shadow, пишет издание. Минобороны России ранее неоднократно сообщало, что сбивало эти ракеты, когда Киев использовал их для атак на российскую территорию.
РБК направил запрос в Белый дом и Пентагон.
