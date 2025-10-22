Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венгрии обвинили Брюссель в «охоте на ведьм»

Золтан Ковач заявил, что Брюссель мстит Венгрии за организацию саммита России и США в Будапеште.

Источник: Аргументы и факты

Председатель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Брюссель устраивает «охоту на ведьм» и обвиняет страну в шпионаже с целью отомстить за организацию саммита РФ и США.

«Это возмутительно, что Брюссель устраивает очередную политическую охоту на ведьм под видом слушаний о “шпионаже”. Вся эта фальсификация — не что иное, как месть иностранных разведок, левых иностранных разведок, левых депутатов Европарламента и журналистов-активистов», — написал Золтан Ковач в соцсети.

По словам политика, они хотят наказать Венгрию за стремление к миру, а также за проведение саммита России и США в Будапеште.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия продолжает подготовку к предстоящему саммиту РФ и США. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут встретиться в ближайшие дне недели.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше