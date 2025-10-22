Председатель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Брюссель устраивает «охоту на ведьм» и обвиняет страну в шпионаже с целью отомстить за организацию саммита РФ и США.
«Это возмутительно, что Брюссель устраивает очередную политическую охоту на ведьм под видом слушаний о “шпионаже”. Вся эта фальсификация — не что иное, как месть иностранных разведок, левых иностранных разведок, левых депутатов Европарламента и журналистов-активистов», — написал Золтан Ковач в соцсети.
По словам политика, они хотят наказать Венгрию за стремление к миру, а также за проведение саммита России и США в Будапеште.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия продолжает подготовку к предстоящему саммиту РФ и США. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут встретиться в ближайшие дне недели.