Число просящих убежище в ФРГ молодых украинцев достигло 2 тыс. в неделю

«Число прибывших (на территорию ФРГ. — Прим. Life.ru) украинцев в возрасте от 18 до 22 лет увеличилось с 19 в неделю в середине августа до более 1 тысячи в середине сентября. В октябре эти цифры выросли ещё больше: в последнее время их число составляло от 1,4 тысячи до примерно 1,8 тысячи в неделю», — сказано в материале.