США анонсировали «значительное усиление» санкций против России

«Мы собираемся объявить либо после закрытия заседания сегодня днем, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций в отношении России», — сказал он.
Россия считает западные санкции незаконными.
США собираются объявить о значительном усилении санкций против России в 23 или 24 октября, заявил глава Минфин США Скотт Бессент.
«Мы собираемся объявить либо после закрытия заседания сегодня днем, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций в отношении России», — сказал он.
Россия считает западные санкции незаконными.