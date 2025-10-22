Ричмонд
США анонсировали «значительное усиление» санкций против России

США собираются объявить о значительном усилении санкций против России в 23 или 24 октября, заявил глава Минфин США Скотт Бессент.

Источник: AP 2024

«Мы собираемся объявить либо после закрытия заседания сегодня днем, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций в отношении России», — сказал он.

Россия считает западные санкции незаконными.